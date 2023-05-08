08 мая 2023, 18:11
Колонны «Бессмертного полка» прошли по улицам Парижа
Участниками акции «Бессмертный полк» в Париже стали сотни людей
Посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне акция «Бессмертный полк» прошла в Париже. Портреты своих родных, принимавших участие в боях с войсками фашистской Германии, принесли несколько сотен человек. Об этом со ссылкой на своего корреспондента с места событий сообщил ТАСС.
Участники акции собрались на площади Республики около 14:00 (15:00 по московскому времени). Но неожиданно на месте их встретили провокаторы с проукраинскими лозунгами. Французская полиция оперативно вывела последних с территории памятной акции, но это активистов не остановило.
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Когда колонны двинулись по улицам в сторону кладбища Пер-Лашез, сторонники Украины стояли на тротуаре и выкрикивали оскорбительные заявления. Но участники акции в ответ поздравляли их с Днем Победы.
Кроме портретов родных, в «Бессмертном полке» пронесли красное Знамя Победы, российские триколоры и флаг Франции. В качестве музыкального сопровождения один из участников акции играл на гитаре песни военных лет. Ему подпевала вся колонна.
В России традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом году проводить не будут. Организаторы пояснили, что все участники могут сами выбрать способ увековечивания памяти героя из своей семьи. Разместить портреты ветеранов можно на машинах или в социальных сетях.
День Победы 9 мая
Париж
Бессмертный полк
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