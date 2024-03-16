16 марта 2024, 03:05
Полиция нашла новорожденную дочь убитой в Германии украинки
Bild: новорожденную дочь убитой в Германии украинки нашли у двух мужчин
Полицейские нашли живой пятинедельную девочку в ходе расследования убитой 27-летней украинки в Германии. Ребенок находился у двух мужчин, сообщило издание Bild.
По данным журналистов, немцев сразу задержали по подозрению в убийстве беженки с Украины. Сейчас продолжаются поиски 51-летней матери убитой женщины.
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Накануне в Германии нашли тело 27-летней беженки с Украины с признаками насильственной смерти. После этого стало известно об исчезновении ее маленькой дочери и матери.
Украинка проживала в лагере для беженцев. Ее тело нашли на берегу Рейна возле города Гоккенхайм. В полиции уточнили, что на трупе имеются следы насильственной смерти. Расследованием дела занимаются свыше 60 немецких правоохранителей.
Аналогичный случай произошел в Норвегии. Беженку с Украины убили в одном из отелей.
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