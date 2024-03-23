Мир 23 марта 2024, 20:48 Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству РФ Посольство РФ в Латвии: полиция запретила приносить цветы в память о жертвах Freepik

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Полиция в Латвии запрещает приносить цветы в память о жертвах теракта в Crocus City Hall к посольству России в Риге. Жители организовали стихийный мемориал напротив здания. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

«В знак поддержки России и семьям погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге», — сообщило посольство.

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Латвийская полиция запрещает сочувствующим гражданам подходить к зданию посольства. Людям пришлось организовать возложение цветов через дорогу, где установлены антироссийские экспонаты.

Поиски оставшихся под завалами людей продолжаются. Спасатели продолжат работу до воскресенья, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.