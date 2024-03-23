23 марта 2024, 20:48
Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству РФ
Посольство РФ в Латвии: полиция запретила приносить цветы в память о жертвах
Полиция в Латвии запрещает приносить цветы в память о жертвах теракта в Crocus City Hall к посольству России в Риге. Жители организовали стихийный мемориал напротив здания. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии.
«В знак поддержки России и семьям погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге», — сообщило посольство.
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Латвийская полиция запрещает сочувствующим гражданам подходить к зданию посольства. Людям пришлось организовать возложение цветов через дорогу, где установлены антироссийские экспонаты.
Поиски оставшихся под завалами людей продолжаются. Спасатели продолжат работу до воскресенья, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Латвия
Терроризм
Андрей Воробьев
Россия
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Стрельба в Crocus City Hall
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