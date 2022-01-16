Полиция Ямайки задержала еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити

Полиция Ямайки задержала одного из трех главных подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Преступление произошло в июле 2021 года. О задержании сообщила газета Jamaica Observer.

По имеющимся данным, подозреваемый в убийстве — бывший сенатор от оппозиционных сил Гаити Джон Жоэль Жозеф — был найден вместе с женой и двумя детьми в одном из поселков на Ямайке. Семья проживала там под чужими именами. Предполагается, что они прибыли на остров на лодке в декабре 2021 года.

Ранее полиция Доминиканы задержала одного из ключевых подозреваемых в убийстве Моиза предпринимателя Родольфа Жвара. Задержание провели после того, как другой задержанный по этому делу, гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос, находившийся в первой команде наемников, ворвавшейся в дом Моиза, выступил с заявлением против Жаара.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции во время нападения в ночь на 7 июля 2021 года. Гаитянские власти задержали более 40 человек по подозрению в причастности к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что власти Ямайки не выдадут Гаити бывшего колумбийского военного, которого подозревают в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза. Вместо этого 43-летнего Марио Антонио Паласиоса депортируют на родину.