Ямайка отказала Гаити в выдаче подозреваемого в убийстве президента

Власти Ямайки не выдадут Гаити бывшего колумбийского военного, которого подозревают в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза. Вместо этого мужчину депортируют на родину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные генерального прокурора Ямайки.

По мнению властей Гаити, 43-летний Марио Антонио Паласиос был одним из наемников, участвовавших в июле 2021 года в нападении на дом президента Моиза и убийстве главы государства.

Некоторое время Паласиос находился в бегах. В октябре его арестовали власти Ямайки. Причиной стало нарушение правил въезда в Доминиканскую Республику. При этом адвокаты настаивали, что колумбийца задержали незаконно.

Паласиос покинет страну не позднее 3 января.

Власти Гаити два раза запрашивали Ямайку об экстрадиции Паласиоса, но оба запроса были отклонены.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своем доме 7 июля 2021 года. Его супруга была тяжело ранена, для лечения ее госпитализировали в США. Силовые структуры страны задержали более 20 подозреваемых в нападении на главу государства.