Мир 10 декабря 2022, 14:04 Полиция Германии задержала открывшего стрельбу мужчину Жителя Германии задержали за смертельную стрельбу в Дрездене РИА «Новости»

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Полиция Дрездена задержала 40-летнего гражданина Германии. Мужчина подозревается в том, что открыл стрельбу и убил одного человека, сообщила газета Bild.

По информации издания, из-за происшествия правоохранители перекрыли центр города. Оцепленным оказался и рождественский рынок, который временно перестал работать.

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Полиция не раскрывает подробности происшествия. На месте работают правоохранители, они выясняют все обстоятельства и причины происшедшего.

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В пятницу, 9 декабря, стало известно, что задержанную во время рейда против немецких экстремистов россиянку арестовали. Решение об этом принял Федеральный суд Германии.

Всего судебная инстанция выдала более 20 ордеров на арест. Процедуру экстрадиции начали в отношении граждан Италии и Австрии. Членов правой радикальной группировки силовики и полиция Германии задержала в среду, 7 декабря.