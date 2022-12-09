Мир 09 декабря 2022, 15:33 Задержанную во время рейда против немецких экстремистов россиянку арестовали Россиянку арестовали в Германии по подозрении в причастности к подготовке госпереворота РИА «Новости»

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Россиянку арестовали в Германии по подозрению в причастности к подготовке государственного переворота. Женщину задержали во время масштабного рейда против участников правой экстремистской организации.

Имя россиянки фигурирует в списке арестованных, который опубликовала Генеральная прокуратура страны. Решение об аресте принял Федеральный суд Германии.

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Всего судья выдал 23 ордера на арест. Кроме россиянки в список попали один итальянец и австриец, в отношении которых начали процедуру экстрадиции.

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Операцию по задержанию членов правой радикальной группировки силовые и правоохранительные органы Германии провели в среду, 7 декабря. По версии следствия, заговорщики готовили нападение на бундестаг и захват депутатов в заложники.

По мнению немецкой прокуратуры, задержанная в ходе рейда россиянка связывала своих знакомых с представителями своей страны.

В посольстве России заявили, что ни один дипломат не контактировал с представителями террористических групп или других нелегальных формирований.

В посольстве добавили, что сообщений о задержании россиянки не получили. Для разъяснения этого вопроса дипломаты направили запрос в Генеральную прокуратуру.

Руководитель немецкой контрразведки Томас Хальденванг заявил, что спецслужбы наблюдали за группировкой достаточное время. Но операцию по нейтрализации экстремистов начали только после того, как стало понятно о целях организации.