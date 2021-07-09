Полиция Гаити задержала 19 подозреваемых по делу об убийстве президента страны

Правоохранители Гаити задержали 19 человек, которые подозреваются в участии в убийстве президента Жовенеля Моиза. Среди задержанных 17 колумбийцев и два американца гаитянского происхождения.

«Национальные силы правопорядка уже задержали 19 человек, из них 17 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения, подозреваемых в участии в убийстве президента Республики», — сказано в сообщении Национальной полиции Гаити на странице в Facebook.

Полиция, как отмечается, продолжает поиски еще шести человек, которые сейчас в бегах, уточнила «Газета.ru».

Подозреваемые в убийстве Жовенеля Моиза назвали организатора нападения. По их словам, за расправой стоит иностранец по прозвищу Майк. Личность организатора убийства раскрыли американцы Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Во время допроса задержанные заявили, что иностранец по прозвищу Майк говорит на английском и испанском языках.

Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции. В здание проникли вооруженные люди, которые застрелили президента и ранили его жену Мартин Моиз. После этого в стране объявили военное положение, которое продлится в течение 15 дней.