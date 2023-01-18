Мир 18 января 2023, 00:33 Полиция ФРГ унесла активистку Тунберг под мышкой с акции протеста против Welt: немецкая полиция унесла активистку Грету Тунберг с места проведения протестов РИА «Новости»

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Немецкие правоохранители унесли активистку из Швеции Грету Тунберг с места проведения акции протеста против запланированной добычи угля в деревне Лютцерат в ФРГ. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на экстренные службы.

17 января сотни митингующих вышли на улицу рядом с населенным пунктом. Среди демонстрантов была Тунберг. Активисты отправились к буроугольному карьеру Гарцвайлер, Там они столкнулись с правоохранителям, так как находиться рядом с шахтой запрещается.

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Полицейские применили против демонстрантов дубинки и перцовые баллончики. Силовики окружили митингующих. Затем правоохранители унесли с места проведения акции Грету Тунберг и досмотрели ее.

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Энергетическая компания страны собралась добывать уголь на территории Лютцерата. На минувшей неделе немецкие специалисты приступили к расчистке деревни. Из населенного пункта должны вывезти местных жителей до конца января.

Активисты выступили против зачистки деревни. Демонстранты целенаправленно поселились в домах, которые уже освободили бывшие жители, и оказывали полицейским сопротивление.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на ситуацию с Тунберг. Она призвала страны Евросоюза ввести санкции против полицейских и МВД Германии после задержания активистки.