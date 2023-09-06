Мир 06 сентября 2023, 18:25 Полиция Эстонии задержала мужчину за отказ снять с автомобиля георгиевскую ленту Полиция Эстонии задержала мужчину за отказ снять с авто георгиевскую ленту РИА «Новости»

Читать 360tv в

Эстонские полицейские в городе Кохтла-Ярве задержали мужчину за отказ снять георгиевскую ленту с автомобиля. Об этом сообщил сайт Delfi со ссылкой на правоохранительные органы страны.

В ведомстве отметили, что припаркованное авто с георгиевской лентой на зеркале заднего вида обнаружили патрульные и потребовали от хозяина машины снять ленточку, но тот отказался и попытался уйти. Полицейские задержали мужчину, надели на него наручники и возбудили дело об административном правонарушении.

Реклама

Публичную демонстрация георгиевской ленты в Эстонии запрещена законом. Нарушителям грозят крупные штрафы.

Ранее стало известно, что эстонские власти рекомендовали молодежи не выезжать в Россию и тем более учиться там. Они заявили, что российская сторона пытается привлечь к обучению в своей стране живущую за рубежом русскоязычную молодежь, чтобы она в будущем стала «проводником идеи русского мира у себя на родине».