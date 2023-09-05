05 сентября 2023, 01:51
Власти Эстонии посоветовали молодежи не выезжать на учебу в Россию
КаПо Эстонии: молодежи не рекомендуется выезжать в Россию на учебу
Эстонской молодежи не рекомендовали выезжать в Россию и ряд других стран, а тем более учиться в них. Об этом сообщила пресс-служба полиции безопасности (КаПо), ее процитировала газета Delfi.
«Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом, которую рассматривают как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине», — говорится в сообщении.
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Авторы письма выразили недовольство, что Россия на фоне событий на Украине рассматривает лиц с двойным эстонско-российским гражданством как граждан РФ. Им оказывается ограниченная консульская помощь, отметили в сообщении и добавили, что обучающиеся в России иностранцы представляют интерес для спецслужб РФ.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил недовольство решением Нобелевского фонда, который пригласил российских и белорусских представителей на церемонию вручения премий в Стокгольме, об этом написал RT.
Россия
Эстония
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