Полиция Австрии поймала контрабандиста с 74 хамелеонами. Он пытался провезти их в носках

Мужчина прибыл в Австрию рейсом из Танзании, по пути совершив пересадку в Эфиопии. Таможенники нашли у 56-летнего иностранца 74 хамелеона, которые тот спрятал в носках и упаковках из-под мороженого. Животных мужчина перевозил в багаже. Во время перелета три ящерицы погибли.

Полиция изъяла хамелеонов и передала их в зоопарк Шенбрунн на окраине Вены. Нарушителя, который не имел разрешения на транспортировку животных, задержали.

Самых маленьких хамелеонов в мире ранее обнаружила команда исследователей на острове Мадагаскар. После проведения анализа ученые установили, что это представители нового вида рептилий, которому дали название Brookesia nana. Длина тела взрослого самца этих крохотных ящериц составляет всего 13,5 миллиметра.