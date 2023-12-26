Мир 26 декабря 2023, 15:49 Полицейскому из Австрии пришлось убрать букву Z со шлема после скандала Полицейский из Австрии убрал со шлема букву Z из-за ассоциаций с Россией РИА «Новости»

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Австрийскому полицейскому пришлось убрать букву Z со шлема, чтобы не ассоциироваться с Россией. Об этом сообщила полиция Австрии на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

В ведомстве указали, что сотрудник оперативных подразделений федеральной земли Бургенланд помогал коллегам в Вене охранять разные объекты в праздничные дни. Полицейский пометил шлем литерой Z, поскольку это первая буква его фамилии.

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Австрийский правоохранитель хотел, чтобы коллеги его узнавали, но пометка на его шлеме спровоцировала скандал. В полиции пояснили, что сотрудник не собирался делать отсылку к России, а просто не учел ассоциации с буквой.

«Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена», — заверили в ведомстве.

Ранее в Крыму мужчина напал на сотрудника заправки из-за буквы Z на кепке. Агрессор пригрозил заживо сжечь пострадавшего из-за этого символа на головном уборе.