Происшествия 16 августа 2023, 19:48 Напавшего на сотрудника заправки крымчанина за кепку с буквой Z арестовали Суд Крыма арестовал угрожавшего сжечь сотрудника заправки за кепку с буквой Z РИА «Новости»

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Административный арест на две недели назначил суд Крыма для напавшего на сотрудника автомобильной заправки за кепку с буквой Z. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.

О происшествии правоохранители узнали из интернета, где увидели запись с перепалкой между неустановленным водителем и сотрудником автозаправочной станции. В ходе выяснения отношений автовладелец пригрозил заживо сжечь обидчика за то, что он носит кепку с буквой Z.

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Сотрудники центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД быстро выяснили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний житель Кировского района республики. В отношении задержанного составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Суд признал мужчину виновным и отправил под арест на две недели. Сотрудники полиции продолжили проверку в отношении задержанного и по результатам мероприятий намерены дать правовую оценку его действиям.