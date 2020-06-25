Полицейский в Нью-Йорке задержан после удушающего приема

В Нью-Йорке задержали полицейского после того. Как появилось видео, на котором он применяет удушающий прием по отношению к афроамериканцу.

По данным телеканала NBC News, бывшему офицеру полиции Дэвиду Эфэндору могут предъявить обвинения в удушении. Этот случай, как отмечается, не первый из тех, когда Эфэндор применил силу на работе. Его уже обвиняли в нападении. Это было при похожих обстоятельствах: после появления ролика, на кадрах которого полицейский ударяет подростка.

NBC News ранее сообщал, что из-за видео, на котором было заснято применение удушающего приема против чернокожего мужчины, полицейского отстранили от службы. На кадрах видно, как несколько правоохранителей удерживают мужчину на животе. Один из них рукой обхватил его шею. При этом на видео с нательной камеры полицейского можно увидеть, как перед тем самым удушающим приемом трое мужчин спорят с сотрудниками правопорядка. Один из мужчин подходит к правоохранителям с вопросом, боятся ли они.

Инциденту предшествовал вызов: трое мужчин доставляли беспокойство другим людям и кидали в них предметы, сообщил телеканалу источник в правоохранительных органах.

Массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки, начались в США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Изначально протестующие требовали начать борьбу с расизмом в полиции. Но в итоге к протестам подключились вандалы и члены криминальных группировок, которые начали устраивать погромы и беспорядки.

Жители США требуют правоохранительные органы пересмотреть дела афроамериканцев, убитых полицией.