Запоздалая справедливость. В США стали поднимать старые дела об убийстве темнокожих полицией

Спустя четыре месяца после убийства афроамериканца Ахмада Арбери полиция выдвинула обвинения трем мужчинам. Семья убитого считает, что это шаг в нужном направлении. Теперь жители США требуют правоохранительные органы пересмотреть и другие дела афроамериканцев, убитых полицией.

Смертельная пробежка

Как пишет «Би-би-си», в Джорджии суд предъявил обвинение Трэвису Макмайклу, его сыну Грегу и Уильяму Брайану в в нападении при отягчающих обстоятельствах и попытке незаконного лишения свободы 25-летнего афроамериканца Ахмада Арбери.

Происшествие случилось 23 февраля. Изначально полиция не выдвинула никаких обвинений против мужчин. После того, как 5 мая в сети всплыло видео с убийством Ахмада, правоохранительные органы начали расследование.

Ахмад Арбери вышел на пробежку, когда 64-летний Грегори Макмайкл и 34-летний Трэвис, вооружившись пистолетом и дробовиком стали преследовать его на своей машине. В какой-то момент Макмайклы обогнали Ахмада. Они остановились посередине дороги и ждали, когда парень добежит до них. Когда Арбери сравнялся с мужчинами, между ним и младшим МакМайклом завязалась драка. Вскоре послышались выстрелы и смертельно раненный Ахмад упал на асфальт.

Так что, если бы не появилось это видео, где Тревис МакМайкл убил Ахмада Арбери, окружной прокурор никогда бы не довел это до большого суда? Таким образом, темнокожий человек теперь может добавить бег трусцой в список «Вещи, которые вы не можете делать, если вы темнокожий». #AhmadArbery#JusticeForAhmaudArbery

Видео было снято Уильямом Брайоном из его машины, пока он ехал позади Арбери. Его адвокат утверждает, что он не являлся соучастником преступления, а был лишь свидетелем.

При даче показаний полиции Грегори МакМайкл заявил, что убитый был похож на человека, подозреваемого в серии краж со взломом. Это, якобы, и стало поводом для преследования.

На новости об объявлении обвинений отреагировала мама Ахмада. Она сказала, что верит в то, что «дело движется в правильном направлении».

«Это еще один позитивный шаг, еще один большой шаг в поиске справедливости для Ахмада, в поиске справедливости для этой семьи и общества за ее пределами», — заявила в среду окружной прокурор Джойетт Холмс.

Более двух миллионов подписей

На волне протестов из-за гибели Джорджа Флойда и историй похожих на ту, что случилась с Ахмадом, стали всплывать и другие дела. Так в соцсетях потребовали начать независимое расследование смерти 23-летнего афроамериканца Элайджи Макклейна в 2019 году. После того, как петиция, призывающая начать новое расследование, набрала более двух миллионов подписей, дело сдвинулось с мертвой точки.

По сообщениям CNN, губернатор Джаред Полис объявил, что его администрация пересмотрит дело. Он пообещал, что процесс будет справедливым и объективным.

Элайджа Макклейн 24 августа 2019 года шел домой из круглосуточного магазина, когда его остановили трое белых полицейских. Они решили задержать его после того, как им поступил звонок из 911, описывающий парня, как «подозрительного человека». В отчете о его задержании говорилось, что Макклейн проявил сопротивление при задержании и завязалась борьба. Однако видеоматериалы показывают обратное.

История Элайджи Маклейна настолько душераздирающая, это человек, который проводил свой обеденный перерыв, играя на скрипке для бездомных котят, чтобы успокоить их, последние слова, которые он кричал, что он никогда не причинит вреда мухе, и его посчитали подозрительным из-за того, что на нем была лыжная маска, которая помогала от его анемии

На одном из видео слышно, как Макклейн говорит: «Я — интроверт, пожалуйста, соблюдайте границы, о которых я говорю». Так же слышно, что он пытался объяснить офицерам, что просто хочет отключить музыку в наушниках, чтобы услышать их. Мгновение спустя они уже пытаются арестовать Элайджу.

В какой-то момент один из офицеров сказал Макклейну, что спустит на него свою собаку. В ходе ареста парня положили на землю и применили к нему удушающий прием. Из-за этого он ненадолго потерял сознание. Согласно полицейскому отчету, когда парень пришел в себя он якобы вновь стал бороться. Из-за этого, когда на место прибыли медработники, Элайдже ввели кетамин для успокоения. Однако, его доза оказалась слишком большой. Макклейн перенес сердечный приступ, находясь в машине скорой помощи, и через три дня умер. Вскрытие не определило причину смерти, но перечислило интенсивные физические нагрузки и узкую левую коронарную артерию как факторы, повлиявшие на смерть.

Дейв Янг, окружной прокурор округа Адамс, в то время отказался возбуждать уголовное дело. Участники этого дела были отправлены в административный отпуск после смерти Макклейна, но позднее были восстановлены на работе после того, как прокуроры отказались выдвигать против них обвинения. Сейчас планируется проведение независимого расследования по этому делу.

Адвокат семьи Макклейн Мари Ньюман призвала чиновников выдвинуть обвинения против офицеров.

Восемь выстрелов

Еще одной громкой историей стало убийство Бреоны Тейлор. С самого начала протестов в США люди требуют наказать полицейских, убивших ее, но это пока не произошло. Девушку застрелили 13 марта в собственной квартире, передает «Би-би-си».

Полиция подозревала, что квартира Тейлор использовалась для получения наркотиков бандой, расположившейся по другому адресу, в 16 километрах от ее дома. Одним из-подозреваемых был ее бывший парень. Сама Тейлор не была подозреваемой.

Вскоре после полуночи 13 марта полицейский Бретт Хэнкинсон вместе с офицерами Джоном Мэттингли и Майлсом Косгроувом ворвались в квартиру Бреоны Тейлор без предупреждения. У них на руках был ордер, позволяющий входить в дом без разрешения владельцев. Полиция заявила, что стучала, прежде чем использовать таран, чтобы войти в дом. Однако эти слова оспаривает семья Бреоны и ее соседка.

Бреона и ее партнер Кеннет Уокер спали, когда начался шум. Уокер владел лицензированным оружием и услышав шум, решил, что это ограбление. Он сразу же позвонил в 911, а после у него завязалась перестрелка с полицией. Офицеры заявили, что начали стрелять только после того, как Уокер ранил одного из полицейских. Во время этой перестрелки Хэнкинсон выпустил восемь пуль в тело Бреоны Тейлор. Она скончалась на полу в прихожей. Уокер сдался и был арестован по обвинению в покушении на убийство полицейского. Никаких наркотиков в ее квартире не нашли.

Семья Тейлор подала иск, обвинив офицеров в избиении, неправомерной смерти, применении чрезмерной силы и грубой халатности. В иске также говорится, что офицеры искали не ее или ее партнера, а подозреваемого, который не жил в комплексе. Хэнкинсон также обвинили в «слепой» стрельбе, демонстрирующей «крайнее равнодушие к ценности человеческой жизни».

По сообщениям CNN, спустя три месяца после смерти девушки Бретта Хэнкинсона уволили из полиции. Адвокаты семьи Тейлор заявили, что они хотят, чтобы другие офицеры также были уволены. Они так же ожидают судебного преследования всех причастных к смерти девушки.