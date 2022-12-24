24 декабря 2022, 22:19
Полицейские задержали 11 человек на акции памяти убитых курдов в Париже
В Париже правоохранители задержали порядка 11 человек во время беспорядков на акции, устроенной в память о трех курдах, которых убили 23 декабря около местного культурного центра. Об этом заявил префект городской полиции Лоран Нуньес в эфире канала BFMTV.
«Наша задача заключалась в задержании тех, кто совершал правонарушения во время манифестации. В ходе беспорядков были задержаны 11 человек», — сказал он.
Реклама
По его словам, десятки протестующих совершили насильственные действия. Демонстранты подожгли несколько автомобилей и мусорных баков, разбили десятки витрин, автобусных остановок и даже асфальт на дорогах. В ходе акции более 30 полицейских получили травмы при столкновениях с протестующими курдами.
Реклама
Также сообщали о применении парижскими правоохранителями слезоточивого газа для того, чтобы успокоить радикалов на манифестации. Акция курдов в Париже прошла в память о трех убитых накануне соотечественниках. Ее организовал Демократический совет курдов Франции. Это мероприятие собрало около двух тысяч человек.
Задержания
Париж
Курды
Полиция
Реклама
Реклама