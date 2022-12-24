Мир 24 декабря 2022, 22:19 Полицейские задержали 11 человек на акции памяти убитых курдов в Париже Pxhere

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В Париже правоохранители задержали порядка 11 человек во время беспорядков на акции, устроенной в память о трех курдах, которых убили 23 декабря около местного культурного центра. Об этом заявил префект городской полиции Лоран Нуньес в эфире канала BFMTV.

«Наша задача заключалась в задержании тех, кто совершал правонарушения во время манифестации. В ходе беспорядков были задержаны 11 человек», — сказал он.

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По его словам, десятки протестующих совершили насильственные действия. Демонстранты подожгли несколько автомобилей и мусорных баков, разбили десятки витрин, автобусных остановок и даже асфальт на дорогах. В ходе акции более 30 полицейских получили травмы при столкновениях с протестующими курдами.

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Также сообщали о применении парижскими правоохранителями слезоточивого газа для того, чтобы успокоить радикалов на манифестации. Акция курдов в Париже прошла в память о трех убитых накануне соотечественниках. Ее организовал Демократический совет курдов Франции. Это мероприятие собрало около двух тысяч человек.