Полицейские во Флориде целый час ловили свинью

Полицейские во Флориде целый час пытались поймать свинью, которая бегала по улицам и пугала местных жителей. Погоню за поросенком снял фотограф Тони Гиберсон, а департамент полиции Пенсаколы опубликовал отчет об операции на странице в Facebook.

Местные жители позвонили в полицию ночью, сообщив, что по центру города бегает и шумит какое-то животное, «то ли страшная собака, то ли чупакабра». Стражи порядка выехали утром и увидели свинью, которая носилась по улице и не собиралась домой.

Сразу несколько полицейских преследовали свинью, но она всегда ускользала от них. Ее удалось поймать только через час. Фотоотчет опубликовало издание Pensacola News Journal. Сами полицейские выразили автору снимков благодарность за «случайный Ренессанс» — так называют фото, на которых все внимание приковано к одному персонажу. В полиции также посоветовали крутить в голове музыку из «Шоу Бенни Хилла».

Пользователи уже начали разбирать снимки на мемы.

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