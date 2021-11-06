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    06 ноября 2021, 13:41

    Телеканал для собак появится в Великобритании

    Телеканал для собак DogTV начнет работать в Великобритании

    Анастасия Калинина

    В Великобритании появится телеканал для собак DogTV. На нем будут идти программы, одобренные учеными. Они будут направлены на снижение стресса и тревожности у животных.

    Ветеринары уверены, что такие передачи помогут собакам легче переносить время, которое они проводят в одиночестве.

    Обучающие передачи будут идти от двух до шести минут. Важно, что программы DogTV подойдут для собак всех возрастов и любых пород. Это первый в мире телеканал такого плана.

    «DogTV — отличный ресурс для владельцев собак, который помогает облегчить некоторые поведенческие проблемы, которые могут возникнуть, когда собаки остаются наедине», — рассказал главный научный сотрудник DogTV профессор Николас Додман.

    Последние исследования показали, что собаки действительно лучше проводят время в одиночестве, когда включен телевизор.

    Ранее ученые рассказали, что специально обученные собаки могут улавливать запах пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом написала «Русская планета».