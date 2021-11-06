Телеканал для собак появится в Великобритании

В Великобритании появится телеканал для собак DogTV. На нем будут идти программы, одобренные учеными. Они будут направлены на снижение стресса и тревожности у животных.

Ветеринары уверены, что такие передачи помогут собакам легче переносить время, которое они проводят в одиночестве.

Обучающие передачи будут идти от двух до шести минут. Важно, что программы DogTV подойдут для собак всех возрастов и любых пород. Это первый в мире телеканал такого плана.

«DogTV — отличный ресурс для владельцев собак, который помогает облегчить некоторые поведенческие проблемы, которые могут возникнуть, когда собаки остаются наедине», — рассказал главный научный сотрудник DogTV профессор Николас Додман.

Последние исследования показали, что собаки действительно лучше проводят время в одиночестве, когда включен телевизор.

Ранее ученые рассказали, что специально обученные собаки могут улавливать запах пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом написала «Русская планета».