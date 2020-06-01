Бывший российский боец ММА и актер Олег Тактаров рассказал об американских полицейских на фоне развернувшихся массовых беспорядков в США.

Боксер сам некоторое время проживал в Штатах. Он уверен в том, что у местных правоохранителей «нет мозгов». По его словам, работать в полицию идут американцы с садистскими наклонностями и разного рода психическими расстройствами.

«То есть многие шли в полицию, чтобы кого-то грохнуть или просто нажать на курок пистолета. Садистов всегда там было очень много — что в полиции, что среди бандитов», — рассказал Тактаров Sport24.

Он пояснил, что американская полиция имеет больше прав и уверенность в поддержке.

В США жители разных штатов четвертый день протестуют и организовывают погромы из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время его задержания полицейский долго держал свое колено на шее афроамериканца. Позже Флойд умер в больнице.

Четыре офицера полиции были уволены, а Дерек Шовин, который держал коленом афроамериканца, арестован по статье непредумышленное убийство.