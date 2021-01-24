Полицейские в Лондоне накрыли нелегальную вечеринку на 300 человек

Правоохранители задержали 300 человек в районе Хакни на востоке Лондона. Они заранее узнали, что там 23 января готовится музыкальная вечеринка.

Полицейские обнаружили группу молодых людей по громким звуками музыки из помещения в арке железнодорожного путепровода. Собралось так много людей, что на место пришлось вызвать подкрепление, в том числе полицейских с собаками и вертолет.

Полицейские предприняли несколько попыток поговорить с организаторами и участниками вечеринки, но те отказались их слушать. В результате собравшиеся заперли изнутри двери помещения, чтобы стражи порядка не мешали им. Тем не менее правоохранители вскрыли двери и задержали нарушителей. Некоторые участники вечеринки пытались сбежать, но 78 человек из них удалось поймать.

Нарушителям выписали штрафы на более чем 15 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше 1,5 миллиона рублей).

С 4 января в Англии действует национальный локдаун. Он третий по счету и такой же строгий, как и первый. В последние дни стало понятно, что пик очередной волны коронавируса пройден. Несмотря на это, уровень заражения остается высоким. Поэтому правительство допускает продление карантина до конца марта.

В ближайшие дни во Франции могут объявить новый, третий по счету карантин из-за коронавируса. Решение связано с быстрыми темпами распространения «британского» штамма коронавируса и новой мутации из ЮАР.