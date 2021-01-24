СМИ: во Франции объявят третий локдаун

Сейчас обсуждаются даты нового локдауна и конкретные ограничения. К такому решению во Франции пришли из-за быстрых темпов распространения «британского» штамма коронавируса и новой мутации из ЮАР.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявит о новых ограничениях 27 января, после заседания Совета по обороне. Собеседники издания сообщили, что режим нового карантина вступит в силу до конца следующей недели и продлится не менее трех недель. При этом ряд ограничений может быть смягчен, написала газета. В частности, власти думают на некоторое время разрешить работу магазинов с товарами, не относящимися к категории первой необходимости.

Первый режим карантина действовал во Франции с 17 марта по 11 мая 2020 года. Второй карантин объявили 30 октября, он продлился до 15 декабря. Сейчас во Франции действует комендантский час с 18:00 по местному времени (20:00 по Москве) до 06:00 (08:00), закрыты все рестораны и кафе, театры, кинотеатры и музеи, спортивные объекты.

По данным Минздрава Франции, с начала пандемии число заболевших превысило три миллиона, умерли 72,8 тысячи граждан. За последние сутки в стране выявили 23,9 тысячи новых случаев коронавируса.

Великобритания объявила о появлении нового, более заразного типа коронавируса в середине декабря. Позже его обнаружили более чем в 60 странах, в том числе в России. В ЮАР новый штамм выявили в конце декабря.