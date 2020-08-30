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    30 августа 2020, 22:39

    Полицейские сняли шлемы перед COVID-диссидентами в Берлине

    Кирилл Фролов

    В Берлине, где в субботу прошла массовая акция против ношения масок и соблюдения социальной дистанции, сотрудники полиции сняли шлемы перед протестующими. Это произошло около российского посольства, а также в других частях города.
    Полицейские сняли шлемы перед COVID-диссидентами в Берлине

    В частности, полицейских без шлемов и медицинских масок видели в оцеплении у Колонны Победы в центре германской столицы.

    На кадрах, снятых у посольства России, несколько сот человек скандируют кричалку о свободе, затем голос за кадром объявляет, что все полицейские сняли шлемы. После этого толпа ликует.

    Также, как писало издание WAZ, требование снять шлемы звучало на Торштрассе, примерно в трех километрах от российского посольства. Сняли ли полицейские там шлемы, не уточняется.

    Митинги в Берлине прошли в субботу, 29 августа. По данным полиции, в акциях приняли участие около 40 тысяч человек, приехавших со всей страны. Около 300 активистов были оштрафованы за нарушение общественного порядка.

    Вечером несколько сотен демонстрантов прорвали оцепление перед зданием Рейхстага, в котором заседает германский парламент, и забралась на лестницу у главного входа. Полиция их оттеснила.

    Новости SMI.FM