Митингующие, вышедшие в Берлине на акцию протеста против карантинных мер правительства, попытались штурмом взять Рейхстаг. Полиция ранее запретила проведение марша из-за несоблюдения правил безопасности.

Как сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель», полиция применила перцовый спрей для пресечения беспорядков. Сейчас стражи правопорядка пытаются оттеснить митингующих от Рейхстага.

Местные СМИ сообщают, что демонстранты пытаются захватить Рейхстаг с российскими и имперскими флагами в руках.

По данным РИА «Новости», полиция уже задержала около ста человек, принимавших участие в акции протеста. Точных данных нет, но источник агентства сообщил, что речь идет «о трехзначном числе».

Часть митингующих прошла по маршруту, пролегающему мимо российского посольства в Берлине. Группа из примерно двух тысяч человек столкнулась с полицией. Они несли российские флаги и скандировали: «Путин!».

На вопрос, причем здесь российский президент, журналистам агентства ответили, что он может надавить на президента США Дональда Трампа.

У участников беспорядков нет политических мотивов, их действия не были направлены против российской дипмиссии.