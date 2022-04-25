Полицейские открыли огонь по машине в центре Парижа. По данным СМИ, такое решение они приняли, потому что водитель не подчинился их требованиям. Местное издание Actu17 уточнило, что в результате стрельбы погибли два человека, еще один получил ранение. При этом другие СМИ сообщают о двух пострадавших, без жертв.

По данным издания, стрельба произошла в районе Пон Нерф в столице Франции. Полицейские открыли огонь по автомобилю, водитель которого отказался подчиниться требованию остановиться для проверки. По данным СМИ, внутри автомобиля находились три человека.

В результате погибли двое, третий пассажир получил ранения рук и был госпитализирован. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в зажиточном районе на северо-западе Вашингтона в США, рядом со школой, университетом и несколькими посольствами. Злоумышленник, используя снайперскую винтовку со штативом, вел беспорядочный огонь по людям. Полиция сообщила о четырех пострадавших, в числе которых двое мужчин, женщина и 12-летняя девочка.