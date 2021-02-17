Политологи разъяснили смысл заявления Пентагона о «российской угрозе»

Ничего нового в заявлении Пентагона о том, что Россия угрожает странам НАТО, нет. США продолжают свою конфронтационную политику по отношению к РФ. Такое мнение в беседе с «360» высказали политологи-американисты Рафаэл Ордуханян и Малек Дудаков.

Мы наблюдаем типичную риторику военного ведомства США о том, что Россия, как и Китай, является потенциальным противником Америки, стран членов НАТО. Об этом официальные лица Пентагона заявляют много-много лет. Я не вижу ничего удивительного в этих словах. Это жест в адрес политической администрации Байдена Малек Дудаков.

По его мнению, эти слова должны показать администрации Белого дома, что с Россией лучше не заключать никаких договоров, не перезаключать ДНСВ.

«Это показывает то, что настрой в военном ведомстве США негативный к любой попытке налаживания любых отношений с Россией», — отметил эксперт.

С ним согласен и политолог Рафаэл Ордуханян. По его словам, политика конфронтации со стороны стран НАТО и главным образом США в отношении России будет продолжаться. Это выражается в откровенно враждебных и опасных действиях против России, считает он. С другой стороны, будут предприняты очередные попытки продвижения НАТО на восток. Опять начинается заигрывание с Украиной, Грузией и Молдавией, считает Ордуханян.

Дудаков добавил, что увеличится количество военных учений у границ России, можно ждать расширения баз НАТО.

Делается это в угоду новых стран — восточноевропейских членов НАТО. Это абсолютно не делает счастливыми наших партнеров по Западной Европе, таких как Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Испания. Это конфронтационная, основанная на пропагандистских постулатах Рафаэл Ордуханян.

Представитель Пентагона на прошедшем брифинге заявил, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО. Тем не менее США намерены работать с РФ по вопросам, где у стран есть общие интересы.