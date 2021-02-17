Пентагон заявил, что Россия угрожает странам НАТО

Россия является угрозой для всех союзников по НАТО. Однако США намерены работать с РФ там, где есть взаимный интерес. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Пентагона.

Он сказал, что Штаты планируют обсудить тему России во время видеоконференции министров обороны альянса. В ней примет участие глава Пентагона Ллойд Остин.

Первая сессия министров будет посвящена самому альянсу, «прочности сдерживания и обороны». По словам представителя Минобороны США это тесно связано с тем, как в НАТО воспринимают РФ.

«Вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, в том числе Соединенных Штатов. <…> Они используют военную силу для достижения своих целей», — утверждал другой представитель ведомства. Его процитировал ТАСС со ссылкой на пресс-служба Пентагона.

По словам этого человека, Вашингтон не раз был свидетелем того, как Москва «пытается подорвать безопасность и стабильность». При этом он не ответил, чем именно РФ угрожает США. Представитель Пентагона подчеркнул, что? несмотря на «угрозы», Штаты продолжат сотрудничать с Россией в сферах, которые представляют взаимный интерес.

«Эта администрация уже дала понять, что мы будет работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия», — подчеркнул представитель Пентагона.