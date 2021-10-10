Президент Чехии попал в больницу

Президент Чехии Милош Земан попал в больницу. Его госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге. Об этом сообщил CNN Prima News со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

«Вскоре после встречи президента Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем из ворот загородной резиденции президента выехала санитарная машина Центрального военного госпиталя в сопровождении президентского автомобиля», — сказано в сообщении.

Причины госпитализации пока неизвестны. Особое внимание к состоянию здоровья президента уделяют из-за того, что 77-летнему лидеру предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства. Он должен будет сделать это по итогам выборов в парламент, которые прошли 8–9 октября.

Ранее СМИ сообщали, что состояние здоровья Земана резко ухудшилось. Некоторые издания писали даже о его возможной смерти.

Президента экстренно доставили в Центральный военный госпиталь 14 сентября. При этом его пресс-служба долгое время об этом молчала. Информация появилась позже на сайте Пражского Града. Там уточнили, что медики тщательно обследовали президента, в том числе сделали компьютерную томографию, УЗИ и взяли кровь для анализа. При этом в офисе чешского лидера подчеркнули, что осмотр не выявил заболеваний.

До этого стало известно, что у президента невропатия. Из-за этого с весны 2021 года он вынужден передвигаться в инвалидной коляске.