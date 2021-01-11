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    11 января 2021, 17:29

    Политолог увидел попытку США свергнуть Путина в новом возможном главе ЦРУ

    Анастасия Калинина, Екатерина Земская

    Политолог Сергей Марков рассказал «360», что после назначения бывшего американского посла в России Уильяма Бернса главой ЦРУ целью для атаки у США станет не Китай, а Россия. По его мнению, агенты будут готовиться к свержению Владимира Путина в сентябре 2021 года.
    Политолог увидел попытку США свергнуть Путина в новом возможном главе ЦРУ

    «Бернс также специалист и по арабским странам. Он вел переговоры с Ираном, спокойно владеет русским и арабским. Да, я думаю, можно ожидать, что целью атаки ЦРУ будет не Китай, а Россия. Нам нужно к этому готовиться. Самое главное — нужно „почистить“ российскую элиту от агентуры», — рассказал собеседник «360».

    Речь идет о тех, кто считает, что в конфликте Запада и России виновата наша страна, — таких очень много. Именно на таких, по словам политолога, ЦРУ и будет опираться. Марков отметил, что Бернс будет вести широкие политические операции, а не только разведку.

    «ЦРЦ становится не только разведывательной структурой, но и структурой политических операций. <…> Обычным гражданам стоит готовиться только к одному — к попытке свержения Владимира Путина в сентябре 2021 года», — заключил эксперт.

    Ранее газета The Washington Post написала, что избранный президент США Джо Байден планирует выдвинуть на пост главы ЦРУ бывшего американского посла в России Уильяма Бернса.