Политолог увидел попытку США свергнуть Путина в новом возможном главе ЦРУ

«Бернс также специалист и по арабским странам. Он вел переговоры с Ираном, спокойно владеет русским и арабским. Да, я думаю, можно ожидать, что целью атаки ЦРУ будет не Китай, а Россия. Нам нужно к этому готовиться. Самое главное — нужно „почистить“ российскую элиту от агентуры», — рассказал собеседник «360».

Речь идет о тех, кто считает, что в конфликте Запада и России виновата наша страна, — таких очень много. Именно на таких, по словам политолога, ЦРУ и будет опираться. Марков отметил, что Бернс будет вести широкие политические операции, а не только разведку.

«ЦРЦ становится не только разведывательной структурой, но и структурой политических операций. <…> Обычным гражданам стоит готовиться только к одному — к попытке свержения Владимира Путина в сентябре 2021 года», — заключил эксперт.

Ранее газета The Washington Post написала, что избранный президент США Джо Байден планирует выдвинуть на пост главы ЦРУ бывшего американского посла в России Уильяма Бернса.