Уильям Бернс был послом в РФ с 2005 по 2008 года. С такой же миссией он с 1998 по 2001 год находился в Иордании. Также Бернс являлся заместителем госсекретаря США в 2011–2014 годах и и. о. госсекретаря 20–21 января 2009 года.

Как написало РИА «Новости», ранее дипломату прочили кресло государственного секретаря при Байдене. Однако демократ предложил на этот пост Энтони Блинкена.

Пока же мир замер в ожидании инаугурации Джо Байдена, намеченной на 20 января. Ведь выборы президента США в 2020 году сопровождались многочисленными скандалами и привели к еще большому расколу американского общества.

В начале января 2021 года сторонники пока еще действующего главы Белого дома Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло во время заседания Конгресса по утверждению Байдена на пост главы государства.

После этого Трампа обвинили в подстрекательстве и заблокировали его аккаунты в соцсетях. Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что в отношении американского лидера может быть применена 25-я поправка к Конституции. Речь идет о досрочном прекращении полномочий президента.