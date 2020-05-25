    25 мая 2020, 14:27

    Политолог: США не интересует мнение союзников о Договоре по открытому небу

    Ольга Ситникова

    Политолог, военный эксперт и глава Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов оценил дейтсвия США относительно Договора по открытому небу (ДОН). Он предположил, когда соглашение прекратит существование. Об этом сообщило радио Sputnik.

    «Соединенным Штатам абсолютно безразлично, что думают по этому поводу их европейские союзники, как они относятся к сложившейся ситуации после объявления о намерении выйти из Договора по открытому небу. США ставят задачу следующим образом: они выходят из договора, но, тем не менее, их европейские союзники должны будут отрабатывать поставленные Вашингтоном задачи по этому договору», — подчеркнул Коновалов.

    По мнению эксперта, американские власти планируют получать информацию о российском небе от европейцев.

    «Но тогда это означает абсолютное пренебрежение к суверенитету этих стран — европейских стран, которые входят в НАТО и Договор по открытому небу. И это понимают даже страны Балтии, которые готовы сделать все, чтобы получить лишнюю улыбку из Вашингтона. Россия не собирается выходить из договора. Но когда станет ясно, что он работает в одну сторону, и Россия при этом проигрывает, то договор просто прекратит свое существование», — добавил Коновалов.

    Ранее союзники по НАТО попросили США остаться в Договоре по открытому небу.