Политолог: США не интересует мнение союзников о Договоре по открытому небу

«Соединенным Штатам абсолютно безразлично, что думают по этому поводу их европейские союзники, как они относятся к сложившейся ситуации после объявления о намерении выйти из Договора по открытому небу. США ставят задачу следующим образом: они выходят из договора, но, тем не менее, их европейские союзники должны будут отрабатывать поставленные Вашингтоном задачи по этому договору», — подчеркнул Коновалов.

По мнению эксперта, американские власти планируют получать информацию о российском небе от европейцев.

«Но тогда это означает абсолютное пренебрежение к суверенитету этих стран — европейских стран, которые входят в НАТО и Договор по открытому небу. И это понимают даже страны Балтии, которые готовы сделать все, чтобы получить лишнюю улыбку из Вашингтона. Россия не собирается выходить из договора. Но когда станет ясно, что он работает в одну сторону, и Россия при этом проигрывает, то договор просто прекратит свое существование», — добавил Коновалов.

Ранее союзники по НАТО попросили США остаться в Договоре по открытому небу.