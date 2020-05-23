«Западные страны мобилизуются для спасения международного договора по открытому небу, из которого США намерены выйти. Все союзники призвали Соединенные Штаты остаться стороной соглашения», — сообщил агентству дипломатический источник.

Еще, по данным издания, стало известно, что Германия призвала Вашингтон «пересмотреть позицию» и не выходить из ДОН.

Страны НАТО призвали Россию разрешить наблюдательные полеты над Калининградом.

Ранее российский дипломат заявил, что США невыгодно покидать Договор по открытому небу. По мнению других экспертов, Дональд Трамп просто пытается таким образом «набрать себе очки» перед очередными выборами.

21 мая Дональд Трамп объявил, что Штаты собираются выйти из Договора по открытому небу из-за того, что Россия якобы нарушает условия ДОН.