Мир 29 декабря 2022, 13:08 Политолог Скурлатов заявил, что ООН может развалиться в случае исключения России из состава организации

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Доктор политических наук Игорь Скурлатов сообщил, что исключение России из состава ООН может привести к краху организации. Об этом сообщил Telegram-канал URA.RU.

Как считает политолог, такая процедура будет означать нарушение регламента организации.

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«В частности, такое прозвучало от Польши и ряда прибалтийских стран. Мне представляется, что это несерьезный дискурс, поскольку все страны Запада заинтересованы в том, чтобы Россия находилась у них под рукой», — добавил Скурлатов.

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Ранее сообщалось, что МИД Украины и некоторые балтийские страны предложили исключить Россию из ООН.

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