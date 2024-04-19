19 апреля 2024, 10:35
Политолог рассказал, примут ли в Грузии закон об иноагентах
Политолог Новиков: «Грузинская мечта» контролирует финансирование оппозиции
В Грузии во второй раз пытаются принять закон об иноагентах. Между тем оппозиционеры угрожают гражданской войной. Однако на этот раз правительство, видимо, воплотит эту идею, поделился с РИА «Новости» глава отдела Кавказа Института стран СНГ.
«„Грузинская мечта“ (правящая партия — прим. ред.) пытается взять под контроль финансирование оппозиционных организаций. Это уже вторая попытка. <…> В этот раз правительство, скорее всего, реализует задуманное», — отметил он.
Реклама
Последствия, по мнению политолога, могут наступить после парламентских выборов.
В 2023 году от принятия закона пришлось отказаться из-за масштабных протестов. Однако теперь закон «О прозрачности иностранного влияния» уже приняли в первом чтении. Поскольку оппозиционные депутаты на заседание не пришли, голосов «против» просто не было. Между тем активисты опасаются, что закон превратит грузин в «рабов» правящей партии.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, США и ЕС выделили деньги на свержение действующей власти в Грузии и теперь Запад организует протесты, препятствуя принятию мешающего ему закона.
Грузия
Законы
Протесты
Россия
Оппозиция
Реклама
Реклама