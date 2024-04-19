Мир 19 апреля 2024, 10:35 Политолог рассказал, примут ли в Грузии закон об иноагентах Политолог Новиков: «Грузинская мечта» контролирует финансирование оппозиции Thomas Trutschel/PHOTOTHEK / Global Look Press

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В Грузии во второй раз пытаются принять закон об иноагентах. Между тем оппозиционеры угрожают гражданской войной. Однако на этот раз правительство, видимо, воплотит эту идею, поделился с РИА «Новости» глава отдела Кавказа Института стран СНГ.

«„Грузинская мечта“ (правящая партия — прим. ред.) пытается взять под контроль финансирование оппозиционных организаций. Это уже вторая попытка. <…> В этот раз правительство, скорее всего, реализует задуманное», — отметил он.

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Последствия, по мнению политолога, могут наступить после парламентских выборов.

В 2023 году от принятия закона пришлось отказаться из-за масштабных протестов. Однако теперь закон «О прозрачности иностранного влияния» уже приняли в первом чтении. Поскольку оппозиционные депутаты на заседание не пришли, голосов «против» просто не было. Между тем активисты опасаются, что закон превратит грузин в «рабов» правящей партии.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, США и ЕС выделили деньги на свержение действующей власти в Грузии и теперь Запад организует протесты, препятствуя принятию мешающего ему закона.