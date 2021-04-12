Политолог рассказал о реальном отношении японцев к Курилам

Профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин рассказал, как на самом деле жители Японии относятся к Курилам. Он считает, что граждане этой страны не заинтересованы в возвращении островов, написал сайт URA.ru.

По мнению специалиста, власти государства пытаются усилить радикальные настроения, чтобы присоединить российские острова.

«Большинству японцев [возвращение Курил] индифферентно. Они не готовы вступить в борьбу за присоединение островов», — заявил Ярулин.

Он уточнил, что многие японцы опасаются повторения событий Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что сборная России по серфингу впервые проводит сборы на Курильских островах, которые в Японии считают своими северными территориями. Посетители новостного сайта Yahoo News Japan возмутились из-за спортивных мероприятий на острове Кунашир.

Издание выпустило заметку о сборах российских серфингистов перед Олимпиадой в Токио. В ней говорится, что тренировки на Кунашире — самом южном острове Курильской гряды — «стали демонстрацией понимания позиции российских властей, которые усиливают контроль над северными территориями».