Политолог рассказал, какое «унижение» подготовила Украина для Германии

Для Берлина станут «унижением» новые поставки оружия из Великобритании на Украину в обход Германии. Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

В своей статье для «Главреда» Романенко написал, что считает неслучайной ситуацию, когда самолеты британских ВВС облетели воздушное пространство над Германией. Руководство Украины, по словам политолога, заранее разработало маршрут для получения вооружений. Оно договорилось использовать небо над Данией, Швецией и Польшей.

«Если будут новые поставки из Британии, и Германию опять будут облетать — это откровенное унижение для Берлина», — отметил Романенко.

Немцы, как уверен политолог, не запрещали Великобритании лететь через свою территорию.

«Им и русским специально показали, что решение есть, и они ничего с этим не сделают. И что этим маршрутом очень быстро перебросят все необходимое», — отметил политолог.

Поставки вооружения на Украину начались после сообщений западных СМИ о подготовке нападения России на Украину. Эту информацию неоднократно опровергали российские официальные лица. Накануне стало известно, что Белый дом сообщил в Конгресс о намерении передать Украине вертолеты российского производства Ми-17.