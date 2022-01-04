Политолог и общественный деятель Андрей Кортунов в беседе с «360» заявил, что протесты в западных районах Казахстана из-за повышения цен на сжиженный газ могут вызывать озабоченность у руководства страны, но далекоидущих последствий иметь не будут.

Напомним, начиная с 2 января на западе страны начали собираться люди и требовать снижения цен на газ. Они недовольны тем, что он вырос в цене в два раза.

Правительство оправдало ситуацию рыночными реалиями, а президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную комиссию и разобраться с ситуацией.

Политолог, оценивая перспективы протеста, заявил, что он не приобретет политического характера.

Идут конкретные экономические требования, у руководства республики хватит сил, чтобы ситуацию разрулить. Мне кажется, пока что говорить о том, что есть угроза политической стабильности, было бы преждевременно. Но происходящее должно вызывать озабоченность Андрей Кортунов политолог и общественный деятель.

По его мнению, Казахстан является сложным обществом в этническом, конфессиональном и региональном плане. Оно менее однородное, чем, например, в соседнем Узбекистане и других государствах региона.

«В каком-то смысле в Казахстане происходят разнонаправленные тенденции, мы видим интенсивное экономическое развитие, модернизацию экономики», — отметил он. Кортунов заявил, что имеет место быть консервация политических институтов.

«Они тоже развиваются, но отстают от динамики экономического развития. Для Казахстана больше, чем для России, характерны проблемы, связанные с зависимостью от энергоресурсов, экономика экспортно ориентированная», — объясняет общественник.

По его словам, в Казахстане есть структурные проблемы, которыми надо заниматься. В этом смысле протесты — неизбежный выплеск скопившегося недовольства.

«Идет процесс политического транзита, когда Назарбаев уходит. Этого сдерживающего фактора в той форме, какой была, нет», — рассказал он.

Также Кортунов рассказал о том, как может влиять на ситуацию Россия. По его мнению, лучшей тактикой будет просто не вмешиваться в ситуацию. В Казахстане присутствует значительное количество русскоязычного населения, которое в той или иной форме может апеллировать к России.

«Мы ведь не хотим, чтобы в наши внутренние дела вмешивались. Наверное, и мы не должны осуществлять вмешательство во внутренние дела Казахстана», — рассказал Кортунов.