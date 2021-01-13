Политолог прокомментировал отставку сестры Ким Чен Ына

Ланцова пояснила, что Ким Е Чжон видели будущим лидером Северной Кореи. Ее исключение из политбюро заставило многих в этом усомниться. Тем не менее политолог считает, что еще рано делать выводы, так как отставка связана с изменением внешней политики КНДР, а не с профнепригодностью политика.

«О Ким Е Чжон на международной арене узнали как раз тогда, когда Трамп и Ким Чен Ын вели диалог. Сейчас политика страны другая, поэтому она уходит в тень. Политическая линия меняется, вместе с ней меняются и политические фигуры», — рассказала Ланцова.

Ранее кореевед Константин Асмолов прокомментировал мифы, которыми окружена Северная Корея.

«Тут есть очень смешная деталь. Северная Корея — страна специфическая. Но целый ряд распространенных про нее мифов встречается в антипхеньянской пропаганде и почему-то не встречается в пхеньянской», — заметил Асмолов.

Он добавил, что закрытость КНДР, ее определенная репутация, а также хорошо работающая пропаганда и приводят к тому, что, когда речь идет об этой стране, байки уже не воспринимаются как небылицы.