Востоковед развенчал мифы о КНДР в день рождения Ким Чен Ына

Фигура северокорейского лидера Ким Чен Ына окутана множеством тайн и мифов. Например, никто точно не знает возраста Ким Чен Ына, но при этом его день рождения отмечается 8 января. Этот факт наглядно демонстрирует, насколько мало известно миру о том, что происходит в закрытой стране, рассказал кореевед Константин Асмолов.

В 2020 году Ким Чен Ыну ему исполнилось по разным данным от 37 до 39 лет. В отличие от прочих правителей Северной Кореи Ким не занимается выстраиванием своего культа личности, отметил Асмолов в беседе с ИА Nation News.

При этом некоторые эксперты считают, что Ким Чен Ын еще не накопил достаточное количество заслуг, чтобы сравняться с отцом и дедом. День рождения северокорейского лидера не празднуется как национальный праздник с тех пор, как он пришел к власти.

«Тут есть очень смешная деталь. Северная Корея — страна специфическая. Но целый ряд распространенных про нее мифов встречается в антипхеньянской пропаганде и почему-то не встречается в пхеньянской», — заметил Асмолов.

Он добавил, что закрытость КНДР, ее определенная репутация, а также хорошо работающая пропаганда и приводят к тому, что, когда речь идет об этой стране, байки уже не воспринимаются как небылицы.

В этом году жители КНДР остались без новогодней речи своего правителя. Ким Чен Ын ограничился письмом, написанным народу. Почему северокорейский государственный деятель выбрал именно такую форму поздравления народа — неизвестно. Письмо было распространено в преддверии восьмого съезда Трудовой партии Кореи. Он пройдет в ближайшие дни. Новый год в КНДР встретили праздничным концертом на центральной площади Пхеньяна. Мероприятие завершилось салютом.