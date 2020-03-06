Политолог придумал, как справиться с действиями Турции в Сирии

По словам Сатановского, Эрдоган «не признает режим Асада, хотя из него в России все-таки удалось получить слова о территориальной целостности Сирии».

«Там уже не звучали крики о взятии Дамаска, о торжественном победном намазе в дамасской мечети, о небоскребах из черепов российских военных», — заметил специалист.

Политолог подчеркнул, что соглашение подписали министры обороны двух стран.

«Потому что дипломаты, без военных, ничего не стоят. И соглашениям, которые подписывают дипломаты, без военной поддержки за спиной, грош цена. Так что здесь иллюзий-то строить не надо», — добавил он.

По мнению эксперта, сирийская армия страдает от «отсутствия должного уровня радиоэлектронных систем борьбы, неготовности к ударам, массированным ударам беспилотниками в том числе, роем беспилотников, который мог быть отражен с базы Хмеймим, куда атаки шли ежедневно». Он пояснил, что «в самом Идлибе у турок была эшелонированная радиоэлектронная система, система ПВО, а у сирийцев, естественно, не было».

«Вся эта провинция (Идлиб. — прим. ред.), захваченная исламистами радикального толка, была укреплена турками. Вот если мы приготовимся ко второй, следующей встрече на этой территории — было бы хорошо», — заявил Сатановский.

Ранее лидеры России и Турции подписали совместный документ, который урегулирует конфликт в Сирии.