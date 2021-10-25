Политолог предрек унизительные переговоры Зеленского с Путиным по газу

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется встретиться с президентом России Владимиром Путиным из-за дефицита газа в стране. На переговорах он будет вынужден унижаться и бить челом. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

«Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима. <…> Когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться», — поделился Корнейчук.

Политолог подчеркнул, что объем транзита газа через Украину якобы снизится после запуска «Северного потока — 2». По словам политолога, Зеленский сможет встретиться с Путиным, если этого захочет глава России.

На прошлой неделе Зеленский сообщил, что Украина выступила с новым предложением по газу к «Газпрому». В нем говорится о скидке всем партнерам на транзит голубого топлива в Евросоюз, которое будут поставлять сверх предусмотренного контрактом объема. По его словам, это необходимо, чтобы ЕС избежал колоссальных потерь этой зимой.