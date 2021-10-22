Украина предложила «Газпрому» скидку на транзит газа в ЕС сверх контракта

Украина выступила с новым предложением по газу к российской компании «Газпром». В Киеве сказали, что можно предоставить всем европейским партнерам скидку на транзит газа в ЕС — на топливо, которое будет поставляться сверх предусмотренного контрактом объема в 40 млрд кубометров в день. С таким заявлением в пятницу, 22 октября, выступил украинский президент Владимир Зеленский.

«Украина предлагает эту дополнительную возможность всем потенциальным странам-транзитерам. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для «Газпрома», — привело его слова агентство Bloomberg.

По словам главы государства, если не ввести такие новшества прямо сейчас, потери Евросоюза в ближайшую зиму окажутся просто огромными. Зеленский заявил, что спасти от такого развития ситуации помогут только четко скоординированные быстрые меры.

Проблемы на газовом рынке Европы продолжаются несколько последних месяцев. Еще в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров. Уже к концу сентября стоимость выросла более чем вдвое, а 6 октября достигла исторического максимума в 1937 долларов. С тех пор цены на топливо в ЕС немного снизились, но все равно остаются выше средних отметок.