Политолог предрек действия Украины после начала операции в Донбассе

После начала военной операции России в Донбассе Украина будет ожидать от западных стран всесторонней поддержки. Об этом «360» рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Сейчас будет ставка прежде всего на то, что Украине все обязаны оказывать всестороннюю помощь и прежде всего в информационной войне, которая сегодня получит новый импульс — Украина предстанет в роли жертвы», — сказал он.

Светов считает, что мир изменится после начала специальной военной операции России в Донбассе.

«Россия больше не будет годами вести переговоры, результат которых почти нулевой. Во-вторых, руководство России не собирается больше выслушивать нотации о том, как и что она должна делать», — отметил журналист.

По его мнению, США намерены оказать Украине информационную и санкционную поддержку, но непосредственного вмешательства c американской стороны в конфликт не будет.

«Действия Украины — это требования созвать Совет Безопасности ООН, это просьба макрофинансовой помощи от Макрона, это разговоры, что Турция должна перекрыть черноморские проливы для прохода российских судов», — прокомментировал эксперт возможные шаги Украины.

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, речи об оккупации территории Украины не идет.