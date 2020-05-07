Политолог пояснил слова главы МИД Украины о возврате Крыма

По информации сайта «Утро.ру», украинское руководство понимает невозможность вернуть полуостров. Однако вынужденно следует программе, направленной против России.

«Я понимаю, что среднее IQ нашей новой власти зашкаливает, но некоторые проявляют особый идиотизм, как, например, наш министр иностранных дел, упомянутый Кулеба, или министр юстиции. И все же я думаю, что они понимают, что шансов вернуть Крым нет, по крайней мере в какой-то ближнесрочной перспективе», — заметил Погребинский.

По мнению эксперта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба может лишиться поста, если перестанет ругать Россию. Именно поэтому политик делает подобные заявления.

Ранее Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина намерена вернуть Крым и уже готовит план для этого. По его словам, власти Незалежной обдумали ходы и определили тактические задачи, которые нацелены на возвращение Крымского полуострова.