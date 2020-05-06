Глава МИД Украины: власти страны твердо намерены вернуть Крым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился планом по возвращению Крыма. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на радио НВ.
Кулеба подчеркнул, что украинские власти просчитали ходы и определили тактические задачи по возвращению Крымского полуострова.
По его словам, в настоящее время основная цель — не забывать вопрос о текущем положении Крыма. Глава МИД Украины добавил, важно напоминать о полуострове и на международном уровне, чтобы «осуществлять давление на Россию».
«Стратегическая задача — это как Крым будет возвращен Украине», — заявил Кулеба.
Сейчас власти страны разрабатывают «стратегию и концепцию».