Глава МИД Украины: власти страны твердо намерены вернуть Крым

Кулеба подчеркнул, что украинские власти просчитали ходы и определили тактические задачи по возвращению Крымского полуострова.

По его словам, в настоящее время основная цель — не забывать вопрос о текущем положении Крыма. Глава МИД Украины добавил, важно напоминать о полуострове и на международном уровне, чтобы «осуществлять давление на Россию».

«Стратегическая задача — это как Крым будет возвращен Украине», — заявил Кулеба.

Сейчас власти страны разрабатывают «стратегию и концепцию».