Политолог оценил заявление Минюста Латвии о донорстве денег для СССР

«Стоять в позе страдальца — это модное явление у некоторых стран Восточной Европы. Пример здесь — республики Прибалтики, Украина и Польша, которая изображает себя страдальцем громадного масштаба», — подчеркнул Светов.

По мнению эксперта, в Латвии применяется как антисоветская, так и антироссийская риторика.

«Но проблема в том, что Евросоюз собирался с этого года сокращать дотации, которые получают такие страны, как Латвия, из общего бюджета. В связи с пандемией идут жестокие споры, как делить те деньги, которые ЕС собирается выделять на преодоление последствий. Поэтому Латвия, видимо, сочла, что самое время напомнить, что она недополучила в свое время от СССР, так пусть теперь ЕС это компенсирует — мол, пожалеют, дадут денег побольше», — заметил политолог.

Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР являлась «донором денег» для СССР. По его словам, около 30-48% бюджета республик Прибалтики шли «в центр».