    06 мая 2020, 03:46

    Латвия назвала себя «донором денег» для СССР

    Наталья Жуковская

    Латвийская ССР была «донором денег» для Советского Союза, считает глава Минюста страны Янис Борданс. Политик уверен, что прибалтийские республики отдавали «в центр» около 30-48% своего бюджета. ЛатССР отдавала именно 48%, то есть почти половину бюджета, добавил министр.
    Латвия назвала себя «донором денег» для СССР

    «Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», — сказал Борданс.

    Латвийская комиссия по подсчету ущерба от «советской оккупации», созданная в стране, в 2020 году собирается на основе опыта международных организаций выработать методику исчисления убытков, сообщил Sputnik Латвия. 5 мая об этом был уведомлен кабмин Латвии, уточнил сайт tvnet.lv.

    Комиссия насчитала 35 770 евро, а в этом году специалисты планируют оценить бюджетные расходы Латвийской СССР за период с 1946 по 1960 годы. Также латвийские эксперты оценят материалы и создадут базу об уничтоженном состоятельном крестьянстве в республике.

    В российском МИД неоднократно заявляли, что термин «оккупация» в отношении Прибалтики неприемлем. Присоединение республик к Советскому Союзу соответствовало нормам международного права того времени, отметили в ведомстве.