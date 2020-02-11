Политолог оценил возможный срыв «нормандского саммита» из-за позиции Киева

По словам Суздальцева, украинские депутаты и лица, близкие к офису президента, неоднократно говорили о том, что «армия должна быть готова в случае необходимости применить силу для возвращения территорий Донбасса».

«То есть военный аспект тоже просматривается, хотя «нормандский формат» изначально планировался как возможность решения проблем юго-востока Украины в мирном ключе. Со стороны Киева идет торможение, возникают совершенно удивительные комбинации, что и как поменять местами. Их главный смысл в том, чтобы переиначить, перестроить всю систему Минских соглашений. Поэтому есть все основания считать, что за два-три месяца Киевом ничего не будет сделано (по выполнению договоренностей, — ред.)», — пояснил эксперт.

Он назвал представителей украинской стороны «политическими менялами». Суздальцев обратил внимание на то, что «это превращается в какой-то бизнес» и «продвижения никакого нет».

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заметил, что встреча «нормандской четверки» может сорваться из-за заявлений Украины по поводу международных договоренностей и степени их выполнения.