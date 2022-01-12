Политолог оценил требования США относительно российских учений у границ Украины

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов раскритиковал требование официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что Россия должна предоставить США разъяснения по поводу своих учений у границ Украины. Об этом написал RT.

Политолог отметил, что российские военные находятся на своей территории, а любое государство имеет право распоряжаться своими силами по собственному усмотрению.

«С точки зрения любого суверенного государства, это право государства — распоряжаться своими силами на своей собственной территории по своему собственному усмотрению. Так же, впрочем, как и за пределами этой территории, если это сопряжено с теми или иными соглашениями и договоренностями», — заявил Шаповалов.

Во вторник 11 января стало известно, что военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) начали учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что в США ожидают, что Россия предоставит разъяснения по поводу своих учений у границ Украины.