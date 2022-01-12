Госдеп потребовал «разъяснений» из-за учений на западе России

Администрация США ждет, что Россия в рамках деэскалации обстановки вокруг Украины разъяснит ситуацию с учениями в западной части страны либо просто полностью их прекратит. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — сказал Прайс.

Как сообщило «РИА Новости», Прайс добавил, что прогресс в переговорах между Россией и США требует именно того, чтобы началась деэскалация.

В последнее время с запада все чаще звучат заявления о том, что Россия якобы сосредотачивает военные силы неподалеку от украинских границ. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз указывал на то, что вооруженные силы перемещаются по территории внутри самого государства, и на это имеет полное право каждая страна, такие перемещения вообще никого не должны беспокоить. Российские власти предполагают, что все подобные заявления со стороны западных партнеров просто используются для того, чтобы оправдать наращивание контингента НАТО у границ нашей страны.